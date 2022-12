Rodríguez Menéndez regresa a España y abre un bufete de abogados

Emilio Rodríguez Menéndez ha vuelto al ruedo televisivo. Así de tajante comenzaba la rueda de prensa que convocó para contar su situación actual con la justicia. "Quiero advertires a todos ustedes que no voy a contestar a ninguna pregunta de índole personal. Solo voy a contestar preguntas de caracter profesional. Cualquier otra pregunta denla por ya contestada".

Las penas de los delitos por los que estaba condenado han prescrito, se ha librado de 12 años de cárcel y de pagar los cinco millones y medio de euros por fraude a la Hacienda Pública. "Además de las prescripciones también vencen las multas", dice. Escapó a Argentina en 2008 aprovechando un permiso penitenciario y la jugada le salió bien. Ha regresado a España dispuesto a todo, incluso a ejercer la abogacía, a pesar de que en su ficha de colegiado figura como no ejerciente. "Me voy a dar de alta con un escrito de 10 líneas al colegio de abogados. Hay mucha gente que me ha pedido que me haga cargo de sus asuntos. Puedo decir que fui un kamikace porque enfrentarse al Estado, es ser un kamikace".