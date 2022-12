"A los jóvenes de mi partido les hemos enseñado a que sepan tuitear, pero no a que sepan pensar"

Se trata de una de las voces más críticas dentro del Partido Socialista Obrero Español. Juan Carlos Rodríguez Ibarra nunca deja indiferente con sus declaraciones y en esta ocasión, con motivo de la decisión de don Juan Carlos de abdicar, tampoco. "El Rey ha sido consciente de que su prestigio se estaba deteriorando por días. Ha hecho esfuerzos en los últimos tiempos para intentar recuperar, porque después de 39 años, de los que 37 han sido de un enorme servicio a España, salir por la puerta de atrás es muy desagradable". El que fuera presidente de la Junta de Extremadura ha reconocido los grandes logros de don Juan Carlos en la historia de España. "Yo no soy monárquico, pero en los últimos 39 años he salido ganando como español, por lo que a mí no me molesta la monarquía".

Sí se ha mostrado muy crítico con aquellos que piden la llegada de la república y muy especialmente con los jóvenes militantes de su partido, a los que ha acusa de "no pensar". "A los jóvenes de mi partido les hemos enseñado para que sepan hablar, tuitear y retuitear, pero no les hemos enseñado a que sepan pensar. Tenemos las juventudes socialistas menos radicales de la historia y repiten y retuitean las cosas que les dicen sus mayores y así no vamos a ningún sitio. Un joven socialista tiene que ser un tipo muy rebelde que pida lo imposible".

El que fuera presidente de la Junta de Extremadura, ha criticado también la petición de las juventudes socialistas sobre la futura elección del secretario general del partido. "A los jóvenes socialistas habría que decirles que si ellos piden que al secretario general se le elija por votación directa saltándose los estatutos, y lo que hace la Ejecutiva es un subterfugio para que se cumplan los estatutos, le estamos diciendo a los nacionalistas catalanes que pidan eso, un subterfugio para aprobar su derecho a decidir".