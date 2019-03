¿Quién va a ganar esta noche la gran final de Tu Cara me Suena?

A PARTIR DE LAS 22:30

Llum Barrera y Flo van de víctimas. Según han declarado en Espejo Público dicen no tener posibilidades de ganar esta ediición de Tu Cara me suena y amenazan con no presentarse. "Seguro que gana Melody o Edurne, así que me voy a invitar a cenar a Flo", asegura Llum Barrera. Tranquilos, sabemos que Manel Fuentes no va a permitir que eso ocurra y nadie abandone ahora.