"¿Por qué protegen a Sor María?, las víctimas somos nosotros"

Las víctimas de bebés robados se han mostrado indignadas ante lo que han calificado como "injusta protección" de Sor María a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla donde estaba llamada a declarar como imputada en el caso de los bebés robados. Sor María, que se ha acogido a su derecho de no declarar, ha abandonado los juzgados protegida por un fuerte cordón policial. "A mí nadie me protegió cuando me robaron a mi bebé", ha declarado a Espejo Público, María Luisa, una de las mujeres afectadas por el robo de bebés.

"Estoy al borde de una crisis de ansiedad. Estoy indignadísima. Esto es inaceptable. Por qué tienen que proteger a esta señora cuando las víctimas somos nosotros". María Luisa ha asegurado que tras verla en el convento hace tres meses "esta señora está perfectamente, no se porqué la tienen que proteger así". El Juez ha mantenido la imputación de la religiosa.