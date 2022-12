El precio de la bollería desata una guerra entre los panaderos madrileños

En Valencia el panadero José Navarro ha revolucionado el sector del pan en la comunidad distribuyendo 50.000 barras diarias a 20 céntimos, un precio que ha abierto una batalla entre este panadero y la competencia. Le acusan de utilizar harinas defectuosas y de baja calidad, pero él se defiende y asegura que solo optimiza mejor los recursos.

Algo parecido está sucediendo en Madrid, pero esta vez el gancho es la bollería, los cruasanes. Normalmente estos productos cuestan en torno a 1,20 euros, pero en una cadena de panaderías se venden a 0,50 céntimos. La franquicia que vende tan baratos estos bollos abre una media de 3 tiendas al mes.

Francisco Valverde es el propietario de una cadena tradicional de pan y es el que más ha levantado la voz contra estas prácticas. "Es imposible vender este producto por debajo de 1,20 euros. Hay que pagar el horno, la materia prima, los profesionales que atienden, todo cuesta", se lamenta.

Precios excesivamente bajos, estrangulamiento de proveedores o apertura en locales que no cumplen la normativa municipal son algunas de las acusaciones de este empresario panadero. "Ellos fabrican su pan en Cataluña, lo traen a Madrid en un trailer frigorífico, lo distribuyen precocido entre sus tiendas y allí lo cuecen. Exactamente igual que la bollería. Ellos de artesanía, nada. Además se dedican sistemáticamente a montar sus tiendas siempre junto a las tiendas tradicionales", denuncia.

Granier, la empresa de la polémica, tiene ya 38 tiendas en Madrid que dan empleo a más de 400 personas, y se defiende de estas acusaciones. "No se qué historia mental se han montado. Nosotros no queremos hundir a la competencia. Somos una empresa muy seria. Eso de que es imposible poner estos precios no es verdad. Lo que no se puede es atacar porque tú no sepas hacer eso. Seguramente no le está yendo del todo bien, pero ese no es nuesro problema", afirman.