La Policía no investigó la denuncia por malos tratos porque "no entendía la letra"

Revisan alcantarillas, caminos y zonas boscosas,la policía busca sin descanso los cuerpos de Adolfina y su hija, Argelys, de nueve años. Lo hacen tras la confesión de la pareja sentimental de la desaparecida. Raul, de 30 años y nacionalidad española, habría confesado a los agentes haber asesinado a madre e hija. Despues se deshizo de los cuerpos enterrándolos en una alcantarilla del parque de la Dehesa de la Villa en Madrid.

Madre e hija desaparecieron el pasado 30 de junio sin dejar rastro, el mismo día que la niña iba a coger un vuelo a republica dominicana. La abuela paterna de la niña siempre sospechó del detenido porque tras la desaparición no presentó ninguna denuncia. La pareja llevaba tres años de relación y vivían juntos, pese a las constantes discusiones y episodios de maltrato. Tuvo que ser la propia abuela quien en enero presentó una denunica por maltrato y amenazas, pero no se hizo nada, pues desde el juzgado se dice que no entendían la letra de la denunciante, la abuela.

"Estoy triste e indignada porque si me hacen caso todo esto se hubiera podido evitar", denuncia Aída, la abuela de la niña en espejo público