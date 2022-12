"El Pesadilla" seguirá 4 años más en un centro de menores

La familia de José Manuel Márquez temían que el asesino de su hijo saliera libre del centro de menores donde cumple condena por el crimen. La jueza ha desestimado que salga libre a los cuatro años, pero no lo enviará a la cárcel, a pesar de haber cumplido ya 23 años.

Lo que tanto temían no ocurrirá, Carlos Margullón "El pesadilla" no saldrá en libertad. Pero continuará interno en un centro de menores, a pesar de haber cumplido los 23 años. Algo, que la familia de José Antonio, a pesar de todo, no puede olvidar. "Si hubiese salido no se lo que hubiera pasado, lo que tiene que hacer es pagar la sentencia. Y no estoy de acuerdo porque tendría que estar en la cárcel, donde le pertenece, porque ya ha cumplido la edad", asegura el abuelo de José Manuel.

No irá a prisión y puede que goce incluso de un régimen semiabierto. La familia de José Manuel solo espera no tener que volver a cruzarse con él, a pesar de la poca distancia que en su día les separaba. Un día feliz que ha devuelto la fé en la Justicia a la familia de José Antonio, aunque lo más importante, no se lo van a devolver nunca.