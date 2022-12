Olvido Hormigos repite en Interviú tras el éxito de su primer posado

Abandonó su puesto en el ayuntamiento y su plaza de maestra, para subirse al carro de la fama. Ha participado en varios concursos y ésta es la segunda vez que posa para la revista Interviu. Centro habitual de críticas por la nueva vida que lleva, Olvido justifica sus idas y venidas con que perdió muy pronto su juventud.

A pesar de la excentricidad de su vida pública, la exconcejala es totalmente consciente del futuro que tiene ante sus ojos. "Soy maestra y no me presenté a las últimas oposiciones, no tengo opción a trabajar porque además estoy segura de que en un colegio privado no me cogerían".

David Arnanz que es la persona encargada, entre otras cosas, de decidir qué chica sale cada semana en la portada de Interviú, "Es la portada que más ha revolucionado el años de todas las que hemos hecho, por eso vuelve a salir", afirma.