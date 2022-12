Oficialmente el Ayuntamiento de Leganés no sabe nada de la fiesta

La relación entre el alcalde de Leganés y el gestor de La Cubierta, la plaza de toros de la ciudad, Julio Torres no es especialmente buena. Gómez ha declarado a Espejo Público que "no entiendo el interés de Torres por acudir a los medios de comunicación para hablar de esa fiesta que pretende organizar y sin embargo, no responder a lo requeriminetos que a tal efecto le lleva formulando el Ayuntamiento desde hace tiempo".

"El señor Torres ha admitido que tenía un contrato firmado con el señor Flores, pero el hecho de que yo haya salido para decir que no deseo que se celebren fiestas de estos hermanos en Leganés, ha hecho que Torres haya reculado", asegura Gómez. El alcalde piensa que si no hace público que los hermanos Flores querían organizar una fiesta en La Cubierta, esta se hubiera celebrado. "La mala fe constante de este señor es la que está trayendo problemas a Leganés", asegura. "Si este señor no es directamente el organizador del evento, tiene que comunicarlo al Ayuntamiento para que se lo autorice y no lo ha hecho, a pesar de nuestros requerimientos. Oficialmente el Ayuntamiento no sabemos nada".