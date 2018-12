El youtuber 'Dalas Review' niega haber abusado de una niña de 13 años: "Lo único que hice fue firmarle un libro"

En el 2015 fue cuando Dalas y la menor comenzaron a mantener una relación por las redes sociales, se le propuso incluso mantener relaciones sexuales. Dalas pidió a la menor que le enviara fotos desnuda. Un año más tarde fue cuando se produjeron esos supuestos tocamientos de los que habla la víctima.

Dalas afirma que solo se reunió con la supuesta víctima para firmar un libro. Ha acudido a la Audiencia Provincial de Madrid y ha negado todo: "No hice nada malo y no hay ningún motivo por el que yo puedo ser condenado". Además, asegura haber asistido a dos juicios y haber ganado ambos, por lo que confía en la justicia, "que te quieran meter 5 años en prisión es grave, pero no estoy preocupado".