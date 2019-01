Hoy, 4 de enero, sale de la cárcel el maltratador de Silvia. La víctima denuncia que su maltratador ha amenazado con matarla y pide ayuda: "Por favor que me ayuden, no quiero ser otra chica más, quiero vivir", pide la víctima.

El maltratador rompió 14 veces la pulsera telemática que llevaba para no acercarse con su víctima e hizo 198 llamadas intimidatorias desde la cárcel a Silvia: "Me decía que si no voy a ser para él, no voy a ser para nadie o qué ropa interior llevo", denuncia Silvia.

El maltratador ha recurrido las condenas de 10 y 22 meses. La víctima tiene miedo y va acompañada de su perro en todo momento: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo para tranquilizarme, no sé si está ya por la calle, solo estoy acompañada de mi perro".