La primera entrevista televisiva de Robinson tras enfrentarse al cáncer: "Nunca me he encontrado tan bien"

"Me encontré un bulto en la axila que iba creciendo, pero me encontraba bien", cuenta Robinson. Su cáncer avanzó y los médicos no le daban ninguna probabilidad de vida. Robinson se ha sometido a un tratamiento tras decirle su médico que hay un 37% de posibilidades de curarlo. El tratamiento ha costado 14.000 euros al mes a Robinson.

Pese a la complicada enfermedad y las pocas posibilidades de supervivencia que le daban tras su diagnóstico, Robinson asegura que nunca se había encontrado tan bien y que está aprendiendo mucho de sí mismo. El comentarista no teme a la muerte y está convencido de que tiene mucha suerte en la vida.

El comentarista ha querido agradecer a todos los mensajes de apoyo y las fuerzas trasmitidas en este duro momento de su vida.