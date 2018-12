VÍDEO | El novio de la presunta asesina de Alcorcón: "¡Estoy en shock! Rocío estaba embarazada de mí y abortó de forma natural"

CRIMEN POR CELOS

Mario, expareja de Denisa y actual novio de Rocío, la presunta asesina de Alcorcón, declaró ayer en los juzgados asegurando que Rocío no había podido ser porque en el momento en el que se produjo el crimen estaban los dos juntos y no en el local en el que tuvo lugar el asesinato. Mario dice que no sabía nada de las amenazas que Rocío escribió a Denisa. "Es duro perder a las dos, a una expareja y a mi novia actual", afirma. Además, confirma que Rocío estaba embarazada de él y abortó de forma natural.