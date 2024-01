El vicepresidente de Murcia pide frenar de inmediato la rave ilegal de Fuente Álamo: "No podemos esperar a que se cansen"

La fiesta no para en Fuente Álamo, Murcia. La rave ilegal sin fin continúa. Llevan cinco días bailando y no tienen intención de parar hasta el día de Reyes. La delegación del Gobierno estudia qué medidas tomar.

El vicepresidente de Murcia y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, solicitó el martes a la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez, la convocatoria extraordinaria y "urgente" de la Junta Local de Seguridad para abordar "los hechos delictivos e infracciones administrativas" que se produzcan en el entorno de la macrofiesta ilegal que se celebra en el municipio.

"La insalubridad reina en la zona y hay que actuar de forma urgente"

El objetivo es tratar con la Delegación del Gobierno y el resto de integrantes de la Junta Local de Seguridad, de la que es presidenta Martínez, la situación que se vive desde el pasado sábado en los terrenos municipales del antiguo circuito, que acogen una rave en la que participan cerca de 8.000 personas, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El vicepresidente ha intervenido en el programa de Espejo Público para informar acerca de esta cuestión.

"No puede haber una zona al margen de la ley"

"Hemos solicitado la convocatoria de la Junta Local de Seguridad porque la situación es bochornosa", ha comenzado Antelo en el programa. "Hay 44 atendidos por consumo de alcohol y drogas, ha entrado la ambulancia", ha continuado. Además, ha indicado que la zona en la que se está llevando a cabo ocupa "terrenos privados, es una zona protegida".

"La insalubridad reina en la zona y hay que actuar de forma urgente", ha lamentado. "Hasta ayer no se hicieron controles de la Guardia Civil y sabemos que por la noche son más laxos. "Hay que frenar de forma inminente esta fiesta ilegal... no podemos esperar a que se cansen y que se vayan, no puede haber una zona al margen de la ley".

Sobre la actuación de la delegación del Gobierno ha asegurado que "a día de hoy no tenemos respuesta" y no entiende cómo se puede permitir por más tiempo el "evidente tráfico de drogas". "Ya se ha detenido a una persona con 90 dosis de LSD", ha explicado.

Asimismo, ha asegurado que su equipo está "trabajando en sanciones de 30.000 a 500.000 euros para los responsables" de esta fiesta y de futuros eventos ilegales de este tipo.