Auge de Vox en el barrio Palma Palmilla (Málaga), donde los vecinos afirman que este aumento del partido de Santiago Abascal se debe a que la gente quería un cambio y estaban cansados de las promesas de los partidos tradicionales. "Llegan siempre en tiempo de campaña prometiendo, y aquí hay mucha hambre, la gente está cansada y como no hay cambio, votan a un nuevo partido", explicaba Jesús Rodríguez, alias 'Chule'.

En cuanto al tema de la inmigración tanto 'Chule' como Peter, dos inmigrantes con nacionalidad española, sentencian diciendo que "se debe regularizar" y que Vox ha hablado sobre este tema de forma "muy bruta". Además Peter añade que: "debe de hablar con educación y respeto hacia los inmigrantes porque no tienen la culpa de tener que dejar su país y venir a España" decía aludiendo a Vox.

Estos vecinos del barrio malagueño explican que son partidarios de que se legalice a los inmigrantes que no tienen la nacionalidad española, ya que aunque se tengan que ir del país por los papeles, la mayoría vuelven y el trayecto es muy peligroso y mueren muchos de ellos: "tengo amigos que ya no vuelven y me pregunto si están muertos o si se habrán quedado en su país" contaba 'Chule'.

Además han manifestado que los inmigrantes vienen porque en su país la condiciones no son buenas y por eso tienen que dejarlo. "Yo creo que el mundo es de todos, la única solución es regularizarlo", piden los dos vecinos.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.