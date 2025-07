Afra Blanco, indignada con el resultado de una encuesta sobre migración, tras la violencia de Torre Pacheco: "No la entiendo, no es legal"

Los últimos acontecimientos que están sucediendo en el municipio de Torre Pacheco, en la Región de Murcia, ocupan la primera plana de todos los medios de comunicación nacionales. La agresión a un hombre de 68 años de edad, presuntamente a manos de varios jóvenes de origen marroquí ha generado una oleada de violencia que ya deja varias noches de incidentes violentos. La última de ellas se ha saldado con 8 detenidos.

La pregunta la hacía el periódico 'El Mundo'. Consultaba la opinión de los ciudadanos en cuanto a deportara a migrantes en situación irregular o que incurran en la comisión de algún delito. El resultado, contundente. Prácticamente el 70% de los encuestados afirma estar a favor de la expulsión.

La periodista Carina Verdú desglosaba ese contundente 69,3% según afinidades políticas. Los datos arrojados muestran algunos hechos sorprendentes. Entre los simpatizantes del Partido Popular el porcentaje asciende hasta casi el 92%, y en el caso del Partido Socialista supera ligeramente el 57%.

"No la entiendo"

La activista sindical y colaboradora del programa, Afra Blanco, se mostraba visiblemente indignada y se pronunciaba reacia a este tipo de preguntas a la ciudadanía, que explicaba, irían en contra de los derechos y garantías del Estado de Derecho de España y de la legalidad europea: "Pues no la entiendo, porque es que no se puede deportar masivamente, no es legal".

"También hemos firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos", sentenciaba Afra.

Sistema legal de garantías

Afra Blanco recalcaba que la legalidad vigente contempla el delito de reincidencia para casos en que un individuo cometa múltiples delitos. Insistía en que la deportación de un individuo no se ajusta a la legalidad vigente: "Ya el propio Tribunal Supremo se ha posicionado sobre el propio arraigo en el territorio y la no deportación".

"Esto es como plantear: 'oye, vamos a preguntar a la gente si cree que La Tierra es plana", añadía la activista, que visiblemente indignada sentenciaba lo siguiente: "La gente migrante, le guste o no le guste a la gente, y a mí me gusta, tiene derechos".

