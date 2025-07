Jéssica, vecina de Torre Pacheco casada con un marroquí: ""A mujeres marroquíes les han arrancado el velo, insultado y escupido"

Espejo Público comenzaba el programa debatiendo sobre los disturbios que se están viviendo en Torre Pacheco, el municipio de Murcia que desde hace varios días se ve afectado por un enfrentamiento entre vecinos marroquíes y españoles, a consecuencia de la agresión de un hombre de 70 años por parte de un grupo de jóvenes. Tras varias noches de altercados y después de la detención de los tres agresores de origen marroquí, las autoridades y algunos residentes de la zona tratan de 'calmar las aguas'. Entre ellos se encuentra Jessica, una vecina que, además, está casada con un marroquí.

Un enfado demasiado grande

La mujer expresaba ante las cámaras del programa que, tanto ella como otros miembros de la Asociación No Más Precariedad, han ido repartiendo panfletos durante la noche con el fin de mantener la calma y convencer a la gente para que no sigan respondiendo a las provocaciones de ninguna de las partes implicadas. Aseguraba que la respuesta recibida fue positiva, pero que, aún así, el enfado es demasiado grande: "No se van a quedar sentados mientras que les agreden verbal o físicamente".

"La guinda del pastel"

También, confesaba que los vecinos "tienen miedo, están inseguros, se sienten atacados", y que el origen del conflicto no viene de la reciente agresión al señor mayor, sino de mucho antes: "No viene a raíz de la agresión, viene de antes, y esto ha sido la guinda del pastel". "Llevamos una convivencia llevadera", desvelaba revelando que Torre Pacheco nunca ha tenido una buena convivencia. "Somos un pueblo bastante separado (…) tenemos una diversidad muy amplia y no todo el mundo lo lleva bien", indicaba. Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, las agresiones sí que son algo novedoso para el pueblo.

Amenazas y agresiones a ambas partes

Jéssica, que está casada con un marroquí, mostraba su preocupación y confesaba que está recibiendo muchas amenazas: "Las personas que aceptamos a la población marroquí estamos recibiendo insultos y vejaciones verbales, por redes sociales sobre todo". Comprometida en acabar con el odio surgido, aseguraba que da la cara ante la situación y las cámaras porque: "No tengo miedo. Creo que a mí no me van a hacer nada".

Añadía a sus declaraciones que, en los últimos días, están sucediendo muchas agresiones y actos de violencia, tanto a marroquíes como a españoles, que la prensa no conoce y que no están siendo denunciados: "A mujeres marroquíes les han arrancado el velo, insultado y escupido por la calle (…) A españoles les han dicho que les van a echar de su propio país".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.