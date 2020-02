Una estudiante española en Italia: "Tenemos fiebre, no nos atienden y nos echan de las farmacias"

África y sus 4 compañeros de piso se encuentran sin asistencia sanitaria. Relata que hace dos días fueron a la farmacia porque no conocían a ningún médico ni cómo proceder y la misma farmaceútica al ver que era extranjera la cogió del brazo, la llevó a la puerta y la empujó y la tiró al suelo. "Le dije que solo quería ayuda y nos cogió y nos tiró por ser extranjeros, mientras dentro había otras personas que eran italianas", asegura.

En el centro de salud les dijeron que se quedaran en sus casas. Hace unos días llamaron a una ambulancia ya que a uno de sus compañeros le han detectado una infección en la sangre, pero no saben decirle si es coronavirus o no. Los sanitarios de la ambulancia les dijeron que si no habían estado en un país asiático en los últimos días no les harían la prueba del coronavirus y en el caso de sufrir algún problema debían llamar a la embajada española.

Esta joven se está tratando en su domicilio con paracetamol y teme necesitar un antibiótico que por el momento no está tomando. Pese a los antitérmicos África señalaba que se acababa de tomar la temperatura y tenía 39 de fiebre.

