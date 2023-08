Two Yupa, sobre las cárceles tailandesas: "La cama como aquí con almohada no la van a tener, si no, no sería la cárcel"

Two Yupa ha explicado en Espejo Público cómo son las cárceles tailandesas en la actualidad y sorprende que dentro de las duras condiciones que tienen que soportar los reos en el país la tailandesa defiende que las prisiones ahora en Bangkok "no son tan peligrosas como antes".

La policía ha pedido que se juzgue a Daniel Sancho por asesinato con premeditación lo que le deja un panorama poco alentador al española ya que podría enfrentarse a la pena de muerte. Bien es cierto que se cree que el hecho de que el detenido esté colaborando podría atenuar la posible condena a cadena perpetua. De ser declarado culpable lo más seguro es que sea trasladado a un centro de máxima seguridad como el de Bang Kwang.

Two Yupa explica que a partir de 2017 las condiciones en las prisiones tailandesas mejoraron por la obligación de los Derechos Humanos. "No son tan peligrosas, comen 3 veces al día y tienen menú. Es como un centro militar" dice.

Reconoce Two Yupa que las prisiones no son como las españolas y con modo irónico dice: "Yo te aseguro que la cama como aquí con almohada no la van a tener. Si no, no sería la cárcel" y defiende que ella no cree que haya "tanta pelea porque los jefes de la cárcel son muy severos".

Two Yupa expone que lo "que no interesa a Tailandia es que haya mucho preso dentro" y añade: "Lo que quieren es ir sacando y dar la oportunidad a la gente que quiera reinsertarte". Reconoce Two Yupa que ella viene de una familia muy estricta y cree que "la cárcel es un sitio donde la gente tiene que pensar para rectificar. La gente no puede ver un hotel de lujo, un castigo tiene que ser bastante severo". Y añade: "En España la cárcel es como si fuera un hotel".