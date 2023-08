El abogado de Daniel Sancho en España: "Las posibilidades de sobrevivir 30 años en una cárcel de Tailandia me parecen escasas"

En Espejo Público nos ha acompañado Luis Gerez, abogado en España de Daniel Sancho, el hijo de Rodolfo Sancho que ha cometido, presuntamente, un crimen en Tailandia. La declaración del joven fue breve, el juez le explico cuales son los cargos a los que se enfrenta, asesinato con premeditación y ocultación de pruebas "y la gravedad". El reconocimiento de culpabilidad podría favorecer un recorte de la pena y también su actitud colaborativa.

Luis Gerez nos asegura que "es muy triste" ver a Daniel en estas circunstancias. "Es muy triste porque las noticias que se van acumulando y, sobre todo si es cierto lo que ha confesado ante la autoridad judicial hay que pensar que tiene una enorme responsabilidad en la muerte de Edwin" además insiste: "Le conozco y le tengo aprecio, el trato que he tenido con él es siempre cordial, correcto y amable".

Gerez reconoce que no para de pensar en su entorno mas cercano, como su familia y su novia y en la tragedia de todo esto. "Pienso en su novia, una tragedia; piensa en su familia, una tragedia; pienso en una vida perdida, una tragedia y bueno pues una persona joven con un futuro prometedor destrozando su propia vida, parece ser que ha quitado otra y todo su entorno y alrededor tienen que vivir unos momentos muy duros ".

Sin embargo, este reconocimiento de los hechos le puede beneficiar en alguna medida, como por ejemplo, que no le pida la fiscalía tailandesa la pena de muerte y ver que el juicio se celebra lo antes posible para que pueda volver a España a extinguir sus responsabilidad. "Las noticias se acumulan de tal manera pues que no parece que haya mucha discusión de lo que pasó" asegura el abogado.

El reconocimiento de los hechos

Luis reconoce que en cierto modo "sorprende" la confesión. "Es sorprendente en parte, cuando se supone que uno no quiere que te descubran el delito pues tan rápidamente el declarar contra uno mismo he de pensar que o bien está arrepentido o bien ha recibido consejo legal de su abogada" dice Gerez para tratar de explicar por qué habría testificado lo que ha dicho.

Se pone en el lugar de la novia

Luis reconoce que de la familia de Daniel Sancho solo conoce a su novia "no ni me atrevo me pongo en su lugar y entiendo que esta persona, que es un encanto de mujer, debe estar absolutamente destrozada ". Luis a pesar de conocer a Daniel Sancho asegura que no tenía conocimiento de la amistad o relación personal del joven con la víctima Edwin Arrieta, de quien ha tenido información a través de la televisión. "De la persona fallecida no tengo ningún dato, me he enterado de su existencia cuando ya no estaba vivo por lo que no puede definir la relación de ambos" nos comentaba Luis Gerez.

Qué le llevo a actuar así

"A ciencia cierta no sabemos que ocurrirá pero lo más probable es que quede recluido en una prisión entre 2 o 3 meses hasta que llegue el día del juicio y finalicen las investigaciones" dice Luis que no cree que "tarden mucho porque los indicios son bastantes sólidos, y si finalmente es culpable de asesinato, lo más probable es que sea conducido a una cárcel de máxima seguridad".

Gerez explica que "Daniel es una persona de un físico muy potente, pero estar viviendo digamos que 25 años en un sitio hacinado, sin hacer deporte comiendo nada más que arroz …un pequeño accidente allí ... Las posibilidades de sobrevivir 30 años o 25 años en una cárcel de Tailandia me parecen muy escasas".