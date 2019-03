Tita Cervera: "La subasta de este cuadro soluciona mis problemas de liquidez"

La baronesa Carmen Thyssen ha anunciado que se desprenderá de uno de sus cuadros más preciados de su colección. "La Esclusa" de Constable se subastará en la sala Christie's de Londres. Tita cervera ha hablado con Espejo Público. "Me hace gracia cuando habláis de una fortuna impresionante. Eso es un pufo que contáis la prensa. La realidad es que para que la colección de mi marido esté como está en el museo Thyssen Bornemisza de Madrid, tuve que renunciar a todo porque había otros herederos, otros problemas y el deseo de mi marido es que esa colección estuviera en Madrid y yo hice todo lo posible para ayudarle", ha asegurado la baronesa.

"He prestado la coleción gratuita para el Museo de Madrid, que ya lleva 13 años y también gratis para el Museo de Málaga. Ha llegado un momento en que la liquidez no está. Por eso he tenido que hacer un sacrificio como colecionista de un cuadro muy importante", afirma Tita Cervera.

La decisión de desprenderse de ese cuadro en concreto se ha debido, según ha asegurado la baronesa a Espejo Público a que se trataba de una obra que "no descuadraba al resto de coleciones como la de Manet o la de los impresionistas". "Soy una persona muy austera y la subasta de ese cuadro me soluciona los problemas de liquidez", dice Tita Cervera.

La baronesa ha desmentido que la crisis que afecta a Bankia haya tenido que ver con esta decisión "No tiene nada que ver con el Museo Thyssen este cuadro es de mi colección personal". También ha reconocido que tanto la ex ministra Sinde, como el ministro Wert ofrecieron la posibilidad de comprar el cuadro para que se quedara en España ofreciendo facilidades de pago.