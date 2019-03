"Teresa empeoró cuando se enteró de lo que había pasado con Excalibur"

María Teresa ha actuado como portavoz de Teresa y Javier y leyó ante los medios de comunicación presentes en la puerta del Hospital Carlos III de Madrid, una carta escrita por Javier Limón y dirigida al Consejero de Sanidad de Madrid. "Me dirijo a usted para suplicarle desde la ignorancia de un soldador", dice Javier Limón, "que me explique cómo se pone un traje, ya que desgraciadamente mi mujer no ha hecho un máster. Teresa ha tenido media hora o poco más para aprenderlo a través de una compañera, y una vocación y humildad de la que usted carece".

En cuanto a la actuación de las autoridades sobre el perro, María Teresa los ha calificado de crimen. "Lo del perro fue un crimen. Así lo ha vivido Javier y de hecho Teresa empeoró cuando se enteró. Nadie dijo que el perro fuera contagioso", asegura en Espejo Público. Por último, María Teresa ha querido dejar claro que tanto javier Limón como su mujer están muy agradecidos a los sanitarios. "Teresa les debe la vida".