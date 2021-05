Teodoro García Egea: "No hay nadie en el Gobierno capaz de tener una comunicación fluida con Marruecos"

Asegura Teodoro García Egea que Pablo Casado, líder del PP, ha llamado a Pedro Sánchez para ofrecer su ayuda en la crisis migratoria que vive Ceuta con Marruecos. Para el secretario general del PP "hay alguien que no ha hecho su trabajo". "Me refiero el Gobierno y al ministerio de Asuntos Exteriores, esta era una crisis anunciada pero no gestionada por parte del Gobierno", apunta Egea.

Cree que ha fallado la diplomacia y la previsión de algo que podía pasar. "En el ánimo del PP está que la crisis en Ceuta se solucione. Le tendemos la mano al presidente de Ceuta Juan José Vivas", mantiene. Teodoro García Egea sostiene que es amigo personal de Vivas, un ceutí nacido y criado en Ceuta que asegura que lo vivido en los últimos días "no lo había visto en su vida".

Asegura que si Pedro Sánchez no se deja ayudar el PP denunciará incumplimientos y falta de previsión. El PP se opone a lo que consideran una "continua pérdida de peso exterior que es otro hito del 'sanchismo'". "No hay nadie en el Gobierno capaz de tener una comunicación fluida con Marruecos", afirma.

Afea que ni siquiera la UE se haya posicionado para defender la frontera de España. "Eso debería hacer reflexionar sobre para qué se está posicionando el Gobierno". Pide a Pedro Sánchez que convoque urgentemente el debate del estado de la nación.

"Sánchez es incapaz de gestionar una crisis y le pasa el problema a las comunidades autónomas, como el caso de las vacunas que las paga las UE y las gestionan las Comunidades Autónomas", señala.

Mantiene Egea que el Gobierno está gestionando mal esta crisis y un ejemplo de ello es que en vez de reunir a las CCAA para hablar de la presión migratoria, divide entre población y le dice a cada CCAA lo que le toca acoger en vez de hacer un verdadero plan. "El Gobierno tiene falta de sensibilidad, no ha convocado si quiera a las CCAA, y saca una tabla de Excell para mandar una carta y decirles a las comunidades lo que tienen que hacer".

