Tenso rifirrafe entre Mariano Rajoy y Margarita Robles

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparece este miércoles en un pleno extraordinario en el Congreso para responder por qué, a juicio de varios de los partidos de la oposición, se niega a asumir responsabilidades políticas por el caso Gürtel y la financiación del partido a través de una caja B.

Mariajo Rajoy reta a la oposición a otra moción de censura.

El presidente del Gobierno, que ha empezado su comparecencia refiriéndose a los atentados de Cataluña de hace dos semanas, ha explicado que ha protagonizado 52 intervenciones relacionadas con el "asunto" en la Cámara, además de otras explicaciones del Gobierno en diferentes formatos, y ha recordado que se sometió a una moción de censura hace poco tiempo. De este modo, ha justificado que él siempre da explicaciones.

Tras las intervenciones del resto de grupos parlamentarios, el presidente ha hablado en su turno de réplica en un tono irónico y muy ácido. "A mí si hay un partido político que se ha financiado con dinero de Venezuela y de Irán me importa y me gustaría que hubiera una comisión de investigación sobre ello", ha señalado en clara alusión a Podemos, y también se ha dirigido a Margarita Robles, que acudió como testigo al juicio de Lasa y Zabala. "¿Cuándo liquidamos la presunción de inocencia definitivamente?", se ha preguntado el presidente, que ha señalado que ya no se puede ni ser testigo en un tribunal.