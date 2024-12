Tensión en directo entre Afra Blanco y Antonio M. Beaumont: "Es que no terminas nunca, hija"

Los presentes en la mesa de debate abordaban la actualidad sobre el caso Koldo. El pasado jueves 12 de diciembre tenía lugar la declaración del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo. El tema principal a aclarar sigue siendo el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Y este lunes llegaba el turno del empresario Víctor de Aldama, al que los agentes de la Guardia Civil que investigan el caso consideran "el nexo corruptor".

¿Pruebas suficientes?

Desde el primer momento se discute sobre las evidencias que tendría Aldama y el alcance de las mismas en cuanto a los hechos que demostrarían y las personas a las que implicarían.

La sindicalista Afra Blanco pedía que se dejara actuar a la justicia y valoraba lo que se ha conocido hasta la fecha: "Para mi no es prueba ni una tarjeta de visita, un pantallazo de 'WhatsApp', una fotografía en un acto (...). Hablo de lo que conocemos".

Continuaba argumentando Afra, que invitaba a esperar al momento en que se compruebe con la información de su teléfono móvil, pendiente de desencriptar.

"Es que no terminas nunca, hija"

Antonio Martín Beaumont, periodista y escritor interrumpía a la activista sindical, que se quejaba por ello: "¡Por favor, un segundo!". En ese momento Beaumont se dirigía a Afra de la siguiente manera: "Pero es que no terminas nunca, hija".

Esa frase molestaba a Afra blanco, que la consideraba condescendiente y no pasaba por alto: "Hija no, Afra".

Se disculpaba Antonio M. Beaumont que expresaba que "ahora se ofende cualquiera por cualquier cosa". Lejos de calmar las aguas, eso originaba otra reacción de la colaboradora de Espejo Público: "No, no es cualquier cosa. Me llamo Afra y mi padre se llama Armando".

Un detalle casi inadvertido

Los tertulianos retomaban el hilo que ocupaba el debate, y que minutos después hacía subir la temperatura de nuevo.

En el momento en que Víctor de Aldama llegaba al Tribunal Supremo, este lo hacía escoltado. Dato que en un primer momento no tenía mayor alcance. Sin embargo el director del programa se percataba de la identidad del escolta de Aldama: Daniel Esteve, fundador de 'Desokupa', involucrado en varias polémicas, y que según la periodista Pilar Velasco: "Es un extorsionador".

'Dime con quien te juntas...'

Antonio M. Beaumont aprovechaba ese detalle para vincular y hacer una comparación que no era para nada del agrado de Afra Blanco: "¿Que Aldama se rodea de mala gente? Fíjate, acaba de salir una fotografía con el número tres del Partido Socialista, en la tercera planta de Ferraz. Fíjate si se ha rodeado de mala gente".

"¡Hombre por favor!"

La reacción de Afra era inmediata y reprochaba sus palabras a Beaumont: "Seamos serios. Este tipo de afirmaciones: 'con mala gente como Ábalos'. ¡¿De verdad?! ¿Este es el nivel?".

Ambos se dedicaban de nuevo un cruce de acusaciones: "La izquierda en España estáis muy acostumbrados a dar lecciones morales a todo el mundo. Igual que tú no me permites decir 'hija', con afecto, haz el favor de no darme lecciones morales. Que de tí no admito ninguna".

Negaba haber hecho eso Afra que tampoco aceptaba las que achacaba a Antonio: "Tampoco permito que a mi se me den. Y tampoco permito que se me llame de una manera diferente a cómo me llamo. Es la segunda vez que lo haces".

Se enzarzaban en una discusión y Beaumont reprochaba a Afra: "Sois unos moralistas. (...) ¡Anda hombre!".

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.