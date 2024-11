Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama: "Tendremos muchas sorpresas, con nombres y audios reales que mencionan a personas implicadas"

Ramón Bermejo, portavoz de Víctor de Aldama, ha ofrecido una entrevista a Susanna Griso en el programa Espejo Público donde ha abordado, por primera vez en televisión, las acusaciones y controversias en torno al empresario y los supuestos pagos realizados en Ferraz, la sede del PSOE.

Bermejo ha señalado que Carmen Pano, socia de de Aldama y quien aseguró al medio "The Objective" haber entregado 90.000 euros en Ferraz, que su caso "no está judicializado" y que Pano "debe presentar pruebas y dar aclaraciones que sean correctas", ha afirmado. Sin embargo, ha sostenido que Víctor de Aldama dispone de pruebas que podrían ser fundamentales en la investigación, incluyendo grabaciones y documentos.

"Muchas sorpresas"

"Nombres de importantes personalidades"

Ante la pregunta de si de Aldama habría acudido personalmente a la sede de Ferraz con dinero en efectivo, Bermejo ha sido tajante: "No, a mí no me consta. Es un tema que se está investigando. Queda mucha investigación y, seguramente, tendremos muchas sorpresas, con nombres y audios reales que mencionan a personas implicadas".

En cuanto a los alias mencionados en las pruebas, Bermejo ha explicado que estos están vinculados con figuras importantes del ámbito político y empresarial, dejando entrever que varias personalidades podrían verse involucradas. "El señor de Aldama tiene anotaciones muy concretas y nombres de importantes personalidades que tendrán que declarar", ha agregado. Al ser preguntado directamente por Susanna Griso sobre si esos nombres incluían a ministros, Bermejo respondió afirmativamente y mencionó al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como uno de los implicados.

"Llamamos a Moncloa, pero no obtuvimos respuesta. Tenemos todas las pruebas"

Sobre posibles negociaciones para evitar que Víctor de Aldama revelara información comprometida, Bermejo ha asegurado que: "Intentamos comunicarnos con Santos Cerdán, enviamos mensajes a Narbona y llamamos a Moncloa, pero no obtuvimos respuesta. Tenemos todas las pruebas".

Por último, Bermejo ha criticado las declaraciones del presidente Pedro Sánchez y las de los ministros Óscar Puente y Ángel Víctor Torres, quienes han negado conocer a Víctor de Aldama. "Lo que sería conveniente es que el señor de Aldama participe en alguna comisión. Tiene su estrategia y, conforme se presenten las pruebas, las conversaciones cambiarán. Pondremos cara a los implicados", ha concluido.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.