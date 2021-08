Un taxista asegura que llevó al parricida de Barcelona al aeropuerto

Un hombre mató a su hijo de tan solo 2 años en un hotel de Barcelona la semana pasada y se dio a la fuga. Los Mossos D’esquadra han distribuido la nueva imagen del sospechoso. El objetivo, encontrar al fugitivo. Las autoridades creen que ha podido salir de España.

El programa Espejo Público de Antena 3 Noticias ha revelado que un taxista llevó al sospechoso hasta el aeropuerto del Prat. "Le recogí en las inmediaciones del hotel. Le dejé la terminal 1 del aeropuerto del Prat. Me pagó la carrera y me dijo que esperara unos minutos".

"'No tardo, voy a hacer unas gestiones' me dijo. Y eso hice, esperar pero no apareció. Cuando habían pasado 15 minutos y no volvía me marche" aseguró el taxista a los agentes. El testigo reconoció al sospechoso y avisó a la policía.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad que investigan el suceso y han pedido que se distribuya la imagen del sospechoso, el nuevo aspecto que podría tener el parricida de Barcelona. Ponerse gafas o haberse cambiado el pelo. Un nuevo caso de violencia vicaria donde el padre busca hacer daño a la madre terminando con la vida de uno de los hijos. Una muerte en vida.

El taxista asegura que llevó al parricida hasta el mismo aeropuerto de Barcelona. Prosigue por parte de los Mossos D’esquadra la búsqueda del padre del niño asesinado. Las autoridades revisan de forma exhaustiva las cámaras de seguridad del aeropuerto para tratar de seguir los pasos de Martín Ezequiel. Se sabe que llegó hasta el aeropuerto y que lo hizo en taxi pero no se sabe qué hizo después.

Al parecer llevaba consigo el pasaporte pero los investigadores no creen que haya viajado con él y piensan que podría seguir en Cataluña. Piden colaboración ciudadana y de hecho han elaborado un retrato robot del sospechoso con diferentes indumentarias para que la gente pueda reconocerle. Hasta el momento la policía ha rastreado algunos avisos sin éxito.

