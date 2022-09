Susanna Griso visita los pueblos arrasados por los incendios de Zamora: "Si no nos ayudan esto será otra muerte anunciada"

Susanna Griso estrena su 17 temporada en Espejo Público recorriendo los pueblos de la Sierra de la Culebra (Zamora) afectados por el incendio que ha calcinado hasta 56.000 hectáreas. La periodista ha recorrido con la Guardia Civil las zonas arrasadas por el incendio. Junto a la teniente Isabel García la presentadora se adentra en la zona cero de la sierra de La Culebra. La teniente señala que no recuerda un incendio con la misma "virulencia, propagación y lenguas de fuego" y lo califica de "catastrófico para la provincia de Zamora".

Cuenta la teniente que se han vivido situaciones extremas de ver gente mayor con problemas físicos que se podían quedar allí. Recuerda la historia de una señora de más de 90 años que se sentó en el poyete de su casa diciendo que si se quemaba su casa se quemaba ella. "El peligro en ocasiones no era que llegara la llama, sino que el propio humo te pudiera causar la muerte".

En el cómputo de los dos incendios han quedado arrasadas unas 56.00 hectáreas. En el incendio del 15 de junio quedaron arrasadas unas 25.000 hectáreas y en el segundo unas 31.000. A pie de bosque Griso comprueba cómo la tierra ha quedado reducida a cenizas. "Donde ves negro es que el fuego ha impactado de una manera más fuerte", le explica la teniente.

El fuego era inextinguible: Saltaba carreteras, ríos, autovías

Andrés, el jefe de los agentes medioambientales, analiza el desastre. No recuerda ningún incendio parecido. Cuenta que en los incendios del oeste zamorano la aliada ha sido siempre la noche y en este caso fue precisamente la noche del 15 al 16 de julio cuando ardieron 12 kilómetros. Reconoce que los efectivos llegaron a percibir el fuego como inextinguible. "No sabíamos cómo hacerle frente porque se escapaba por todos lados: saltaba las carreteras, saltaba ríos, saltaba autovías, el AVE, la cola del embalse de 570 metros de longitud".

Para reparar la zona arrasada por las llamas apunta que hay zonas tan pobres que apenas tienen tierra que ahí es donde se trabajará pero en el resto el roble y la encina brotará tal cual y el pino seguirá adelante. La primera noche pensó que se podía haber evitado pero al volver al día siguiente se dio cuenta de que el fuego hubiera avanzado de todos modos.

Las consecuencias del incendio desde el helicóptero

Las cámaras de Espejo Público han grabado desde un helicóptero la zona arrasada por el fuego. Las imágenes muestran la magnitud de los incendios, por los que tuvieron que ser desalojados hasta 6.000 vecinos. Los afectados por las llamas solicitan ayudas económicas inmediatas. Es el caso de Pedro, es ganadero y pudo poner a salvo al ganado pero el problema son los pastos, que sí fueron presa del incendio. "Intentaré aguantar si nos ayudan , sino esto será otra muerta anunciada".

Raquel tiene una empresa que se dedica a la tala en Ferreras de Arriba. Su problema es que se ha quemado la madera de la zona y esa madera se puede aprovechar porque solo está calcinada la parte de fuera pero por dentro fuera. Los lotes que se han hecho para vender son de hasta un millón de euros. Ellos no pueden pujar y teme que vendrán empresas grandes y se lo llevarán dejándoles sin madera.

Las vecinas de los pueblos destacan además que se les ha acabado "la alegría de las setas". Muchas de ellas recogían boletus para consumo propio y también para vender: "A mí me dicen, en la sierra hay 50 euros y no voy. Ahora me dicen , hay 2 setas y voy a buscarlas", señala una mujer.