Susanna Griso se somete a un novedoso test multivirus que es capaz de detectar hasta 6 microorganismos diferentes

Hemos pasado lo peor, parece que el pico de enfermedades respiratorias ha quedado atrás pero hay que seguir protegiéndose. Héctor Castiñeira, el sanitario que está detrás de la cuenta en redes sociales "Enfermera Saturada" ha traído al programa Espejo Público en primicia un test multi virus.

Novedoso test

"Es la evolución de los test que miden gripe y Covid" nos dice Héctor, porque este test mide hasta 6 microorganismos diferentes. "Con una sola muestra podemos saber si tenemos gripe A, B Covid,VRS, neumonía...".

"Son tan novedosos porque nos permiten adelantarnos". El 40% de los pacientes con neumonía acaba ingresando en el hospital. Héctor Castiñeira asegura: "En muchas ocasiones cuando llegan pacientes a urgencias los síntomas son tan parecidos que no se sabe si es catarro, gripe, covid o neumonía. Este test permite distinguir claramente qué tipo de enfermedad respiratoria se padece. Solo se necesita 15 minutos".

Susanna Griso se somete al test

Enfermera saturada ha sometido a Susana Griso a este test. La presentadora asegura que no es molesto "solo se introduce un poco por la nariz. No tanto como en las pruebas del Covd" El resultado es negativo. Susana Griso no tiene ninguno de los 6 microorganismos que detecta. El problema nos cuenta Castiñeira, es que no está disponible en España solo en EEUU y algunos países europeos como Alemania y el Reino Unido. Cuesta 8 euros y se espera que, esta importante prueba de cribado llegue a nuestro país.