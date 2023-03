Susanna Griso se sincera sobre su adopción: "Si eres una madre añosa ya te tienes que plantear no adoptar un bebé"

Ana Obregón ha sido madre de nuevo gracias a un procedimiento de gestación subrogada en Miami (EEUU). Esta noticia pone encima de la mesa el debate sobre esta práctica de gestación ilegal en España. Algunas voces han afeado a la actriz no haber recurrido a un proceso de adopción para dar techo a un niño sin hogar si lo que realmente quería era ser madre.

Cuenta Susanna Griso que los trámites que hay que llevar a cabo para adoptar siendo ya una madre denominada como 'añosa' no son sencillos. En el caso de la presentadora de Espejo Público, que antes de adoptar tuvo dos hijos biológicos, comenzó los trámites de adopción cuando su hija era muy pequeña.

Siempre le dijeron que para ser madre adoptiva lo adecuado sería que el niño fuera menor que su hijo biológico. La periodista pasó todos los controles y procesos requeridos para poder acceder al procedimiento.

Cuenta que no se planteó la adopción nacional porque le dijeron que era prácticamente imposible y consideraba además que quienes no pueden ser padres deben de tener esa prioridad. "Me dijeron que la adopción nacional si tenías hijos biológicos era un camino ya cerrado", señala.

Susanna, madre adoptiva a los 45 años

El caso de la adopción internacional relata que no se permite que la distancia de edad sea más de 40 años. Su proceso fue muy largo y duró 8 años por lo que cuando se hizo efectiva la adopción Susanna ya tenía 45 años.

Mantiene Griso que si eres una madre añosa ya te tienes que plantear no adoptar un bebé porque no vas a poder por edad y tendrás acceso a niños de entre 4 y 7 años.