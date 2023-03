Susanna Griso revela cómo se gestó la entrevista con Christine Lagarde: "Algún día os contaré todo lo que tuve que hacer yo para que accediese"

Ver a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sentada en un plató de televisión respondiendo a una entrevista en directo es poco habitual pero además, que la jefa de las finanzas europeas suelte una lagrimita de emoción al hablar de su vida personal eso puede denominarse una gesta en el oficio periodístico. Susanna Griso ha entrevistado este jueves en Espejo Público a Lagarde y esta se ha emocionado al ver una fotografía de su niñez en la que aparecía su padre, que murió cuando ella tenía 16 años.

Araceli Infante, directora de Espejo Público, ha dado la batalla para conseguir la entrevista

Susanna Griso ha querido poner en valor el papel de la directora del programa, Araceli Infante, que ha estado detrás de esta entrevista desde el principio. "Al César lo que es del César" decía Susanna. La de Lagarde ha sido una entrevista "muy batallada" porque "no suele conceder estas entrevistas personales y menos en un plató de televisión, es la primera vez que lo ha hecho en España".

Las 'armas' de Susanna Griso para convencer al BCE de la entrevista

Contaba Susanna a los colaboradores que algún día contaría todo lo que ha tenido que hacer para que esta entrevista fuera posible. Sin ir más lejos, y por primera vez, Susanna ha condensado algunas de sus entrevistas más relevantes en un videobook al que el BCE ha dado el visto bueno antes del paso de Lagarde por el programa.

Susanna Griso: "Un amigo me ha dicho: "Has hecho llorar a un menhir""

Las lágrimas de Lagarde han sido uno de los momentos más comentados de la entrevista, acostumbrados a ver a la presidenta del BCE en ámbitos económicos que no dan pie a los sentimentalismos. "Un amigo mío me ha dicho: "has hecho llorar a un menhir", apuntaba Susanna sobre esta parte de la entrevista.

Tras su intervención en Espejo Público la ministra de Economía Nadia Calviño ha visitado el plató para saludarla. Calviño se encontraba en ese momento en Onda Cero respondiendo las preguntas de Carlos Herrera y ha querido saludar a su vieja amiga en un encuentro que dejaba ver la buena sintonía que existe entre ambas.

La anécdota de Lagarde y la apertura de su falda

Susanna Griso ha destacado que Lagarde es una mujer muy elegante y alta. En su charla le ha resultado además muy cercana y ha revelado una anécdota del directo. Y es que cuando la mandataria europea se sentaba una abertura de su falda dejaba ver un poco de su pierna. La responsable de prensa instaba a Lagarde a cerrarse la falda pero esta reusaba la invitación. "Ha dicho, bueno un poquito también está bien", comentaba Griso.