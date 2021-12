La última entrevista de Verónica Forqué en Espejo Público: "Quiero quitar la capa de hielo que cubre el corazón de las personas"

La actriz Verónica Forqué ha sido hallada sin vida en su domicilio de Madrid este lunes a los 66 años. La intérprete ha sido encontrada por los servicios de emergencia, que no han podido hacer nada por salvar su vida.

La intérprete concedía una entrevista a Espejo Público el pasado 26 de marzo. Un día antes de celebrarse el día Mundial del Teatro la ganadora de dos premios Goya hablaba de lo que le aportaba su oficio como actriz. "Yo soy actriz porque quiero quitar la capa de hielo que cubre el corazón de las personas. Esta frase no es mía, es de Franz Kafka y es muy bonita", afirmaba la intérprete.

En ese momento Forqué se encontraba inmersa en la dirección de la obra 'Españolas, Franco ha muerto" y en la representación de 'Las Cosas Que Sé que Son Verdad'. Celebraba poder seguir viajando con su compañía a realizar representaciones teatrales a ciudades como Tenerife, Pamplona, Logroño, Girona y El Prat. "Viva el teatro", manifestaba.

La actriz aseguraba que tenía "miles de salvoconductos" para poder viajar y comentaba el reciente incidente que había sufrido en el aeropuerto al no encontrar el justificante para poder volar. "Perdí dos aviones, me fui a casa con mi perra y mi maleta. Recé a los guardia civiles, les pedí perdón, me metí en la cama y me dormí", apuntaba.

Contaba que ya al día siguiente acudió al aeropuerto a las 6 de la mañana y pudo volar sin ningún problema. Lo hizo concretamente en primera clase. "Me voy a comprar menos vestiditos y chorradas y voy a volar en primera, no es ético que haya tanta diferencia", afirmaba la intérprete con su característico sentido del humor.

