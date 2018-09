Susanna Griso media en la bronca entre Albert Castillón y Justo Molinero: "No le doy nada porque no se merece una mierda"

RIFIRRAFE DE LOS COMUNICADORES

El paso del periodista Justo Molinero por 'Espejo Público' ha generado una tremenda bronca con el colaborador Albert Castillón. Castillón acusaba a Molinero de que sus proyectos radiofónicos habían sido subvencionados por diversos gobiernos catalanes mientras que el comunicador lo desmentía. "Hablas por boca de la ignorancia. Lo que has oído dos veces te lo has creído. Nunca he recibido subvenciones, quien te lo ha dicho es un mentiroso", argumentaba. Susana Griso zanjaba la cuestión pidiéndoles que arreglaran sus diferencias pero Castillón se negaba a dar un beso a Molinero. Esto ha desatado el enfado del locutor: "No le doy nada porque no se merece una mierda", le ha espetado.