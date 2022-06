Susanna Griso confiesa a quien hubiese 'apuñalado por la espalda' si no hubiera dado negativo en el test Covid-19

Después de que la pasada semana haya estado alejada del programa tras dar positivo en Covid-19, Susanna Griso ha regresado este lunes a Espejo Público por todo lo alto. Y es que la presentadora ha reconocido que hoy ha hecho una de las entrevistas que más ilusión le ha hecho realizar de toda su carrera. Susanna ha charlado con el tenista Rafa Nadal después de que este se hiciera este mismo domingo con el 14º Roland Garros. Una entrevista que la periodista llevaba esperando desde hace tiempo y que este lunes se ha convertido por fin en realidad.

Tanta ilusión le ha hecho a Susanna poder conversar con Nadal que ha interrumpido su discurso para decir: "¡Ay, qué ilusión, por favor!". La presentadora se alegraba de haber dado negativo en el test de antígeno de Covid-19 y haber podido acudir a presentar el magazín. "He tenido suerte de que he dado negativo, porque si no me hubiera perdido esta entrevista y me hubiera quedado en casa saltando en la cama y diciendo no puede ser", señalaba.

Griso tenía entonces un recuerdo para Roberto Brasero, que ha sido el encargado de sustituirla mientras ha tenido la enfermedad. "Roberto Brasero entrevista a Rafa Nadal y yo que llevaba 25 años pidiendo esta entrevista y se me resiste", bromeaba. Terminaba Susanna su 'alegato' de alegría por la entrevista dedicando unas palabras para Brasero: "Roberto te quiero pero hubiese aparecido por detrás y te hubiese apuñalado", afirmaba entre risas dando muestras de la buena sintonía que existe entre ambos presentadores.