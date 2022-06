Rafa Nadal, sobre una posible retirada: "Si uno no tiene dudas es porque es un profundo arrogante"

Después de su victoria ante el noruego Ruud y conseguir su 14º Roland Garros Rafa Nadal ha pasado "un día feliz y emocionante". Así se lo ha contado a Susanna Griso en una entrevista concedida a Espejo Público la mañana después de volver a hacer historia en el mundo del deporte.

Se siente contento y agradecido por las muestras de cariño y apoyo que está recibiendo pero se define como "una persona bastante tranquila en ese sentido" y no es "de muchos grandes alardes". Cuenta que estas últimas han sido 2 semanas muy emocionantes "porque veníamos de una situación muy complicada y se ha conseguido algo que parecía imposible unas semanas atrás".

"Soy una persona bastante tranquila y no soy de grandes alardes"

Da las gracias a toda la gente que le ayuda a diario. Sabe que su lesión en el pie izquierdo "es un tema que no se puede alargar en el tiempo". Sin embargo, afirma que para intentar conseguir la victoria valía la pena el tratamiento al que se ha sometido: le durmieron el pie a distancia haciéndole bloqueos con anestesia en los nervios y que así no sintiera dolor. "Aislar todos esos problemas de lo que era el puro tenis tiene un valor añadido", comenta.

"Aislar los problemas del pie del puro tenis ha tenido un valor añadido"

No se enfrenta a los torneos pensando que va a ganar. No se sentía favorito y afirma que "en el partido de cuartos contra Djokovic lo normal hubiera sido que saliera de otra manera pero este lugar tiene algo especial". "Me salió el mejor partido del día que tenía que salir, fue una noche emocionante, el público estuvo mejor imposible y disfruté al máximo".

A punto de comenzar un nuevo tratamiento para su lesión del pie quiere ir paso a paso y no adelantarse a los posibles resultados. "No soy una persona de mirar mucho más allá y desgraciadamente he tenido varias lesiones en mi vida. Intento no pensar más allá, vamos a ver si con esto funciona y mejora el dolor y si no pues haremos otro planteamiento. Ahora mismo no lo tengo claro", afirma Nadal.

"No soy de pensar mucho más allá. Vamos a ver si el nuevo tratamiento del pie funciona"

Encaja la especulación sobre su retirada con normalidad porque también la tiene él en su cabeza y no le molesta que haya dudas sobre su adiós al tenis. "Soy yo el primero que tiene dudas siempre. Las dudas son lógicas. Soy de la idea de que las dudas son buenas. Si uno no tiene dudas es porque es un profundo arrogante. Las dudas te ayudan a estar despierto y a mejorar. Cuando uno no está tan seguro de uno mismo hace siempre un extra para intentar buscar esa seguridad a partir del trabajo y de la mejora diaria". Gracias a eso, reconoce, ha conseguido que su carrera haya sido más larga de lo que esperaba y conseguir más éxito del que hubiera soñado jamás

Es consciente de que su carrera tiene una fecha de caducidad pero por el momento se siente cómodo donde está: "Disfruto haciendo lo que hago y mientras se pueda seguiré haciéndolo".