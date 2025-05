Susanna Griso afirma que hay presos con teléfono móvil: "Me llaman a mí desde la cárcel"

En portada de la actualidad, el escándalo de Ana Julia Quezada, asesina del pequeño Gabriel Cruz 'el pescaíto'. La autora del crimen que causó gran conmoción en febrero de 2018 ha protagonizado unos hechos en prisión que implicarían la presunta comisión de delitos por parte de funcionarios públicos.

Un juzgado de Ávila, donde está el centro penitenciario donde Ana Julia cumple condena, investiga a un cocinero y un funcionario por presuntamente facilitar un teléfono móvil de pequeñas dimensiones a la asesina confesa a cambio de mantener sexo con el cocinero, mientras el segundo hacía la vista gorda. Ese dispositivo habría servido para grabar más relaciones sexuales, vídeos con los que se habría tratado chantajear incluso a la dirección de la prisión para obtener beneficios penitenciarios.

El secreto a voces de la presencia de móviles en las cárceles

Susanna Griso se mostraba muy sorprendida por la información que ha trascendido sobre esos hechos que se investigan. Y al mismo tiempo desvelaba varias experiencias personales que ponen de manifiesto una realidad del interior de las cárceles españolas.

La voz de alarma la dio la propia madre de Gabriel, Patricia Ramírez, hace ahora un año en el Senado. Denunció que existían reclusos que, en contra del reglamento, disponían de dispositivos móviles. La periodista y presentadora de 'Espejo Público' contaba un suceso reciente que ocurrió en pleno directo: "El otro día hablamos con el abuelo de una niña (…) de dos añitos que fue tiroteada en una casa, y en ese momento el propio abuelo recibió una llamada de su padre, el bisabuelo, desde la cárcel. Estuvieron hablando y hablaron conmigo".

"Hay presos que tienen teléfonos móviles en las cárceles", aseguraba Susanna, que añadía también que no se trataría de casos tan aislados, e incluso algún reo se ha comunicado directamente con la periodista: "Lo puedo constatar yo, porque me ha pasado más de una vez que me llaman a mí desde la cárcel".

¿Cómo lo supo Patricia?

"Esto demuestra que la maldad existe"

Al periodista Toni Bolaño le inquietaba de qué manera se pudo enterar la madre de Gabriel que la asesina de su hijo poseía un móvil en prisión. Susanna aclaraba que a patricia Ramírez le habría llegado la información a través de un empleado de una plataforma audiovisual. Esta compañía negociaba con Ana Julia la realización de un documental del que la propia asesina era promotora y con el que pretendía obtener redito económico.

"Es bastante alucinante", expresaba Toni, a lo que el expolítico Nicolás Redondo Terreros, también presente en plató decía lo siguiente: "Esto lo que demuestra sin ninguna duda es que la maldad existe. Esta señora es malvada y manipuladora".

