Susana Díaz habla con Pilar Alegría y se pronuncia sobre los ataques e insultos a la ministra: "Es inhumano lo que está pasando"

La política del Partido Socialista y colaboradora habitual de 'Espejo Público', Susana Díaz, comenzaba insistiendo en una opinión que ya ha manifestado en otras ocasiones sobre el comportamiento del exministro de Transportes José Luis Ábalos, más allá de si constituían o no un delito: "Me da asco y me parece repugnante".

Frente a las nuevas informaciones publicadas a cerca de los hechos protagonizados por el que fuera secretario de organización socialista, Susana mostraba su decepción y además poco interés en conocer más por sentir que su enfado iría en aumento: "Ya me da igual porque con lo que llevamos conocido, ya todo me parece tan repugnante y me da tanto asco"

Dicho eso la también senadora del PSOE entraba a referirse a la situación que atraviesa la ministra de Educación, Pilar Alegría. Desde que trascendiera que pasó la noche en el Parador de Teruel el mismo día que Ábalos habría organizado una fiesta con prostitutas y causado daños en la habitación en la que pernoctaba, la ministra no ha dejado de recibir graves ataques e insultos a través de las redes sociales. Ella misma lo denunciaba públicamente.

"Es inhumano lo que está pasando esta mujer", expresaba Susana.

Comentarios y memes "infames"

En la comparecencia de Pilar Alegría en la que se refería a este asunto, la ministra de Educación se mostraba afectada por la tormenta de insultos y comentarios ofensivos dirigidos contra ella en redes sociales, y frente a los que anunciaba acciones legales.

El rechazo frontal de la política socialista era completo y contundente. Aseguraba que ninguna mujer de ninguna ideología sea cual sea debería enfrentarse a ese nivel ni intensidad de campaña: "Cuando yo vi alguno de los memes, me parecieron infames. Eso no lo tiene que aguantar ninguna mujer".

"A mi me ha pasado"

Susana subrayaba la condición de madre de la ministra al recordarle que Pilar Alegría se molestó cuando un periodista le preguntó si durmió en el parador aquella noche. También hacía alusión a episodios similares en los que ella misma era la víctima: "Te ves en un meme y sabes que te va a venir esto (…) Sabes perfectamente que cuando tu familia ve este tipo de cachondeo, te lo manda indignada y sufren tus hermanas y sufren tus padres y sufren tus hijos. Ella no tiene porqué aguantar este escarnio".

Los 'peros' que indignan

En el programa del martes, la diputada del PP Esther Muñoz, vicesecretaria general de Educación y Salud del partido, hacía unas afirmaciones sorprendentes, a modo de 'pero', después de condenar los ataques , que indignaban a Susana Díaz y al periodista Toni Bolaño.

