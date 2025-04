El Gobierno y PP denuncian los ataques machistas a Pilar Alegría y Feijóo pide que se haga lo mismo con Ayuso

En medio de la polémica por la ausencia de Jessica Rodríguez ante la comisión del 'caso Koldo' el Gobierno ha decidido no hacer declaraciones al respecto. Sin embargo, todos los ministros se han unido en la condena firme de los insultos machistas y críticas vertidas en redes sociales sobre la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, a raíz de un viaje a Teruel en septiembre de 2020, en el que acompañó a José Luis Ábalos, que por aquel entonces era ministro de Fomento, para visitar unas obras de Renfe. Supuestamente, en ese viaje Ábalos habría organizado una fiesta con prostitutas en el Parador de Teruel, en medio de la pandemia por Covid-19.

La portavoz ha denunciado a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram que lleva "48 horas siendo víctima de un machismo repugnante e intolerable" con insultos en las redes como "puta", "zorra" o "comepollas", "instándome a ponerme a cuatro patas, diciéndome que soy ministra por callar y ponerme de rodillas, preguntándome si me gusta de lado o encima", ha declarado, "Sé que somos muchas las mujeres que diariamente tenemos que soportar esto y no, no se puede admitir ni tolerar. No lo podemos consentir", ha recalcado en su perfil. Denuncia a la que se han sumado al unísono todos los ministros del Gobierno.

La ministra socialista ha subrayado que lleva años en política y que siempre ha desarrollado su trabajo con "dedicación, seriedad y honestidad" y asegura que entiende y respeta a aquellos que discrepen de su ideología, pero ha asegurado que "nunca podré respetar ni me callaré ante los insultos y el odio a raudales que, desgraciadamente, las mujeres seguimos soportando por parte de tantísimos energúmenos. Si creen que así nos van a intimidar o nos van a callar, se equivocan. Ya basta, cabeza alta y ni un paso atrás", ha aseverado.

El PP se suma a la denuncia y pide lo mismo para Ayuso

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha unido al rechazo hacia los comentarios espetados contra la ministra de Educación, asegurando que "todas las expresiones machistas son condenables", pero también ha añadido que esa condena debe hacerse "afecten a quien afecten" dichos comentario. Es decir, pide al Gobierno que también condenen públicamente los insultos que recibe la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

