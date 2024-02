Susana Díaz: "Si Ferraz 70 te pone en la proa es que te tienes que ir"

"Es doloroso. Me parece duro que a un Secretario de Organización haya que pedirle de esa manera el acta. O bien porque no ha querido entregarla o porque el cauce no ha funcionado". Así de claro ha hablado Susana Díaz en el programa Espejo Público de Antena 3 sobre la situación de José Luis Ábalos tras la investigación del 'caso Koldo'. "Lo que es cierto es que si se niega, cuando incumples los acuerdos de un órgano del partido te suspenderán de militancia y si te suspenden pasas a la condición de no adscrito y formas parte del grupo mixto", apunta.

Si Ferraz te pone en el punto de mira

"Ábalos sabe como es el partido y sabe que cuando Ferraz 70 te pone en la proa te puedes poner la cruz pero si te han dicho que te vas, te vas a ir". La senadora del PSOE lo tiene claro. José Luis Ábalos tiene que dimitir. "Cuando dice que si fuera ministro renunciaría, en ese mismo instante yo creo que situó la responsabilidad política en un cargo público. La pregunta es por qué de ministro sí y de diputado no". Díaz ha reconocido que le ha sorprendido que Koldo estuviera en 2 Consejos de Administración. "No creo que sea el perfil adecuado pero no quiero hacer leña del árbol caído".

El culebrón de Ábalos

"Es evidente que ahora temo que de perdido al río que esto se convierta en un culebrón, algo que le va a hacer daño a él personalmente y a su familia. Desconozco lo que hay ahí, si hay algo más de lo que ha salido. A la mitad de la cuadrilla no la conocía. a Koldo sí porque iba pegado a Ábalos", apunta. "Cuanto antes él asuma el dejar la disciplina del grupo parlamentario socialista, marcharse es mejor para él", nos dice la expresidenta andaluza. "Él ya es carne de telediario y ya la pena del telediario la tiene". "Él decía que es de lo peores momentos que ha vivido. Pues por su familia, por sus hijos...cuanto antes pueda rehacer su vida y empezar mejor", concluía.