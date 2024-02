Las reveladoras palabras que Ábalos dijo hace cuatro años: "Yo vine para quedarme y no me echa nadie"

"Yo vine para quedarme y no me echa nadie". Estas son las palabras que el exministro José Luis Ábalos decía de su paso por la política hace cuatro años. Pero puede que no sean muy acertadas ahora mismo, puesto que la dirección del PSOE le ha dado este lunes un plazo de 24 horas para que entregue su acta de diputado por la imputación de su exasesor Koldo García por presunta corrupción.

De momento, la respuesta del exministro de Transportes ha sido dimitir como presidente de la comisión de Interior del Congreso, pero se aferra a su escaño y a ese "no me echa nadie" que declaró el pasado 2020.

Fuentes socialistas ya han asegurado que, si Ábalos no deja el escaño este martes, en el plazo dado, será expulsado del grupo socialista en el Parlamento, por lo que su única opción si continúa como diputado será pasar al grupo mixto. Lo que hará es, en estos instantes, una incógnita. Lo que sí se sabe es que, en caso de que no acepte la petición del PSOE, los socialistas tendrían poco margen de maniobra, puesto que no podrían quitarle su acta de diputado.

"Aquí no caben los corruptos"

La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido este lunes "por unanimidad" solicitar al exministro José Luis Ábalos la entrega de su acta y así lo ha anunciado por la mañana su portavoz, Esther Peña: "No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos. Pero, a pesar de todo, la Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política".

Una responsabilidad política en el caso que investiga una supuesta trama de comisiones en la venta de mascarillas a administraciones públicas gobernadas por el PSOE durante la pandemia, en la que se ha visto involucrado Koldo García, exasesor del ministro Ábalos.

Peña ha señalado a que el PSOE tiene "tres principios muy claros" sobre la corrupción política: "la justicia, transparencia absoluta y asunción de responsabilidades". Por lo que ha asegurado que "no caben los corruptos". Confía en que Ábalos "hará lo mejor para el PSOE".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com