Carlos Alsina, sobre la renuncia de Ábalos: "Ayer estaba en la decisión de no renunciar al acta"

Son varias las posibilidades que a primera hora de la mañana tenía encima de la mesa José Luis Ábalos. El periodista barajaba ambas opciones aunque las informaciones, no oficiales, que circulan, indican que, pese a que el lunes renunciaba a su cargo como presidente de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, el exministro conservaría su acta de diputado, pasando a formar parte del grupo mixto.

Carlos Alsina especulaba entonces con que el Partido Socialista podría expulsarle como militante, por no tomar la decisión que le marcan desde Ferraz, noticia que horas más tarde parecía confirmarse.

Aun así alude a las palabras del presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que intervenía en el programa de radio que presenta Carlos en Onda Cero, a quién según Alsina, se sentiría extrañado "que alguien con la trayectoria de José Luis Ábalos y que ha desempeñado un cargo tan relevante en el aparato del partido, llegara hasta el extremo de dejarse expulsar del grupo parlamentario". García-Page estaba convencido de que le podría el sentido de partido o como apunta Susanna Griso, "la ortodoxia de partido".

Por otra parte la actual senadora del Partido Socialista, Susana Díaz, colaboradora de Espejo Público, se mostraba sorprendida por la tardanza en la comunicación de la decisión de José Luis Ábalos.

Susanna Griso apunta sobre lo difícil de la situación, dado que el protagonista ya se habría visto envuelto en hechos parecidos pero desde la otra parte, y menciona la periodista que Ábalos "en más de una ocasión ha dicho 'te vas o te echamos'". Hechos que confirmaría el presentador de 'Más de Uno', atribuyendo al exministro el papel de "guardián de la ortodoxia en otros tiempos dentro del Partido Socialista".

"No sé lo que va a pasar"

Por otra parte Alsina mencionaba también alguna de las consecuencias que tendría la decisión del político: "A Ábalos no le interesa tener al partido al que ha pertenecido en contra y al Gobierno en contra, porque se queda sin salida personal", situación que no habría sido la que más habría pesado al exministro a la hora de decidir.

¿Tirar de la manta?

El asunto que está copando la actualidad política está sujeto a continuas especulaciones, que recogerían, como expone Carlos, "que Ábalos tiene una manta de la que tirar", por supuestas informaciones sobre el PSOE, o el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, etc. Lo que llevaría al periodista a considerar que el ultimátum dado por el PSOE a Ábalos, y anunciado públicamente, no tendría sentido.

"No entiendo el deseo de ir al choque"

"No entiendo que el presidente Sánchez llegue a esta situación de dar un ultimátum público. Si sabes que alguien te puede hacer verdaderas faenas por la información que maneja [...] Buscas una salida personal sin hacer mucho ruido y sin atarte a ti mismo las manos", sentencia Carlos, que entiende que el ultimátum cerraría las puertas a más negociaciones ni a alargar la situación en el tiempo, añadiendo: "No entiendo el deseo de ir al choque".

Dos razones principales

Carlos Alsina afirma que desde algunos sectores del PSOE no muy afines a Ábalos, éste tendría dos motivos que le empujarían a seguir siendo diputado. El primero no sería otro más que el económico, ya que "tiene muchas bocas que alimentar", según Alsina, que recuerda que el exministro tendría 5 hijos y habría recurrido al divorcio en 3 ocasiones. El segundo argumento sería que como diputado, Ábalos cuenta con la consideración de aforado y no tendría que enfrentarse a la justicia ordinaria, sino que sería juzgado por el Tribunal Supremo, en caso necesario.