Las sospechas sobre la segunda violación de La Rioja: "Las mismas personas, repiten una agresión sexual"

Este martes en Espejo Público sobrecogía el testimonio de 'María', nombre ficticio de la mujer violada en dos ocasiones en Albelda de Iregua, en La Rioja. Las brutales agresiones que ha sufrido la mujer serían consecuencia de la venganza por parte de una expareja a la que denunció por agresión. En las declaraciones a Espejo Público se percibía el pánico que estarían sufriendo su actual pareja y ella, que aseguraba vivir "un infierno".

Tras la primera agresión sexual, que sufrió hace aproximadamente un año, se detuvo al supuesto agresor, y el periodista Luis Fernando Durán afirma que ahora la Guardia Civil sí tiene identificados a los agresores de esta segunda ocasión.

Sin medidas de protección

"Se sospecha que es el mismo círculo de personas que cometen la primera violación contra ella, estamos hablando de las mismas personas, que repiten una agresión sexual"

Ante el estupor que despertaba este caso en el plató, el periodista explica que "se estaba llevando a cabo una investigación" enfocada a esclarecer si había colaboración o participación indirecta de otros. Pese a todos estos hechos, Luis Fernando declara que "en principio" no se habrían establecido medidas cautelares ni de protección a la víctima.

"Acto de intimidación"

En el testimonio que daba la víctima, el martes a este programa, la mujer cuenta cómo el agresor le mencionaría la denuncia, interpuesta con anterioridad, durante el último ataque. Por esto, el periodista y colaborador del programa, Rubén Amón entiende que "la violación funcionó como acto de intimidación y de coacción". Los agresores recurrieron "al mismo procedimiento para silenciar la situación de la mujer".

Desesperación y pánico

Por su parte, el también periodista y colaborador, Miquel Valls, realizaba con vehemencia una petición a las autoridades para "que se activaran todos los protocolos que necesite esta mujer [...] De seguridad, psicológicos o psiquiátricos", y recordaba el dramático relato de la joven, que daba fe de su situación desesperada: "Tenían muchísimo miedo ella y su pareja".

Familiares del supuesto agresor

Hasta el lugar de los hechos se desplazaba la periodista Ana Regalado, quien entrevistaba a la hermana de uno de los presuntos atacantes. "A esa chica no la conocemos, igual la conozco y no sé quién es aún", comienza declarando la mujer, que asegura también "que ella tiene mi apoyo [...] Lo que no quiero para mi no lo quiero para nadie".

Al ser preguntada por su hermano, que estaría requerido por la Guardia Civil, ella confirma que "es de Bilbao", pero que el fin de semana, y en la noche de los hechos, el hombre sí estuvo en el pueblo, quedándose en su casa "a ver a su madre, ni más ni menos".

"El que nada hace, nada teme", prosigue la mujer, que defiende la inocencia de su familiar y niega cualquier relación con lo sucedido.