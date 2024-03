La pesadilla de la mujer violada por segunda vez en La Rioja: "La cortaron en sus partes con un ladrillo"

Una mujer, de 28 años, de Albelda de Iregua, La Rioja, fue agredida sexualmente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, generando conmoción en la comunidad. La víctima, fue encontrada en un descampado. Esta no es la primera vez que sufre una agresión física, ya que hace un año fue violada y golpeada.

Presuntamente, los agresores esperaron a que su pareja abandonase la casa y cuando la víctima se encontraba sola, la sacaron a la fuerza. La llevaron a un descampado y ahí cometen la barbarie, violándola y dándole una paliza, golpeándola incluso con un "ladrillo". Pasado un tiempo, la encuentran en el descampado mal herida. Aún se desconoce si es uno o varios agresores los que cometieron este delito. ¿Son habitantes del pueblo?

La víctima está muy impactada por lo sucedido y desde el equipo de Espejo Público, le hemos dado ánimos. Ella aún tiene secuelas debido a la agresión, llegando a estar dos días ingresada en un hospital. Cuenta que no conocía al agresor, sabe que es del barrio alto del pueblo, pero no lo ha identificado. Hemos podido hablar con la víctima por teléfono, con un nombre falso, María.

"Yo estaba sola, fue un segundo, esto no se lo deseo a nadie"

Nos cuenta que tiene mucho miedo, que no puede hablar mucho porque no se encuentra bien. Nos dice que esta situación no se la desea a nadie y que "es un infierno". Además, añade que eran diferentes personas a las de su otro ataque. La pareja de la víctima cuenta que tienen mucho miedo porque esa gente sigue en la calle. Todavía no se sabe si podrían estar aliados. La víctima supuestamente ha identificado a tres personas, y la investigación sigue adelante.

"Esta vez fue uno, aprovechó que estaba sola, la otra fueron más"

La comunidad se ha unido en apoyo a la víctima y su familia, exigiendo justicia y mostrando solidaridad en una concentración en la Plaza Mayor. El alcalde, Sergio Ochagavía, y la delegada del Gobierno han expresado su apoyo y confianza en la investigación de la Guardia Civil, mientras que las estadísticas muestran un aumento en las denuncias de agresiones sexuales en España.