La socialista Zaida Cantera, azote de Cerdán, sobre su relación: "Hizo correr un bulo sobre mí que me afectó familiarmente"

"Hizo correr un bulo sobre mí que me afectó familiarmente", aseguraba esta mañana en "Más Espejo" Zaira Cantera, exdiputada socialista. Ha explicado que con ello, buscaban apartarle de la portavocía de defensa, y justificarlo de alguna forma. Ha insistido en que "si no querían que hiciese esas funciones, que me lo hubiesen dicho y no cojo el acta. Yo soy una profesional". Además, ha explicado que sabe que es algo que han hecho más veces. "No he sido la única. Casualmente otras mujeres también fueron apartadas. Algunas me han llegado a decir que hasta fueron a decir cosas de ellas a sus madres para desprestigiarlas".

"Lo confronté en dos ocasiones"

Ha explicado que confrontó a Cerdán hasta en dos ocasiones y que incluso después de dimitir, siguió sufriendo las consecuencias de ese bulo expandido. Para Cantera, Santos Cerdán controlaba el PSOE. Según la exdiputada, "siempre me derivaban a él". Incluso ha llegado a tildarle de "cobarde", puesto que como ha explicado, nunca llegó a recibirla.

Después de todo lo ocurrido, según Zaida, mucha gente le ha dicho que entiende lo que ha pasado. "Me llegan a decir: ahora entiendo lo que nos estabas diciendo, pero antes nos parecía increíble".

