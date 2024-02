El sobrecogedor relato de la tía de uno de los agentes asesinados en Barbate: "En una cascarita de nuez, los llevaron a la muerte"

Miguel Ángel González Gómez era Guardia Civil, y por lo que cuenta su tía Carmen Gómez, lo era por verdadera vocación: "Amaba su país y amaba su uniforme, primero el de infantería de marina y después este", el de la Guardia Civil. El agente fallecía el pasado viernes por la noche junto a otro compañero, tras ser embestida la embarcación en la que les ordenaron salir al mar, a tratar de controlar la situación. En el puerto de Barbate se habían refugiado varias 'planeadoras', narcolanchas de gran potencia y mayor tamaño que la zodiac de los agentes.

La familia del agente está destrozada por lo ocurrido, "la madre no puede ni andar", asegura la tía de Miguel Ángel, quien pide "justicia, que estos asesinos se pudran en la cárcel". Notablemente conmocionada tiene palabras de elogio para el que era su sobrino: "Quería ser buzo de la Guardia Civil y lo consiguió. No tenía nunca miedo de nada, donde lo mandaban iba. Quería ese destino y lo consiguió".

"Los mandan a una guerra sabiendo que van a morir"

Carmen denuncia la situación que afrontan las Fuerzas del Orden en la guerra contra el narcotráfico: "No tienen recursos, que por lo menos esto valga para que sus compañeros no sufran lo que ha pasado él y David". Y poco después afirma que "en una cascarita de nuez, los llevaron a la muerte, lo llevaron a la muerte... Pero el nunca tuvo miedo de nada".

En medio de estos difíciles momentos que está atravesando la familia, la tía de Miguel Ángel agradece "a todos sus compañeros" a los que manda "fuerzas, porque ellos también están destrozados".

Por su parte, la madre de Miguel Ángel, y hermana de Carmen, como afirma la tía, está devastada y "le cuesta la misma vida hablar", y apenas puede andar como consecuencia de la pérdida de su hijo. Para más desgracia, el agente fallecido deja una hija de 12 años que también se encontraría "destrozada, para ella su padre lo era todo".

Momentos tensos en San Fernando

"Patricia para mi ha sido buen alcaldesa, pero aquí 'la cagó' y bien, tampoco quiero que la acribillen porque no se lo merece", expresa Carmen, ante la situación vivida la tarde del lunes en el Ayuntamiento de San Fernando, de donde era natural Miguel Ángel.

En el homenaje, que el consistorio del municipio gaditano ofrecía al agente, Carmen reprochaba a la alcaldesa no haber suspendido los actos de celebración del carnaval o disponer jornadas de luto oficial en la población, cosa que si hizo tras los momentos de tensión vividos.

"Ellos no se mojan la ropita"

Pese a no querer abordar la polémica y crisis política que el incidente ha provocado, al escuchar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, calificaba como "impecable" la operación, a Carmen parece escapársele un: "¿Impecable?, Marlaska... que dimita, yo no quiero hablar de eso, no quiero entrar en política. ¿Impecable, porque no ha ido él?, ellos no se mojan la ropita".

"Jugándose la vida seis criaturitas, contra esos asesinos"

Carmen se pregunta cómo es posible que las lanchas estén prohibidas desde el año 2018 y sigan campando a sus anchas. Recuerda además el suceso que protagonizó otra narcolancha ese mismo año, que atropelló a un niño de seis años, causando también su muerte.

El miedo de las familias

La mujer asegura que las familias de los agentes viven con temor ya que son conscientes de la actitud agresiva que muestran los narcotraficantes y por considerar que los agentes participan de esta guerra en clara inferioridad de condiciones. Aprovecha también la tía del fallecido para reclamar más medios: "están desprotegidos, que gasten diniero donde tienen que gastar, no tienen medios, van en inferioridad".

Exige justicia

A Carmen Gómez le embargan las emociones y hace un alegato final en el que reclama justicia y se eviten nuevas situaciones como la ocurrida el pasado viernes: "Que se pudran en la cárcel, que son asesinos, ¡asesinos! tienen bastantes cosas como para estar en la cárcel, y estaban en la calle [...] Todos estos que les estaban jaleando desde la playa, que se mueran, que revienten [...] Que se haga justicia y que esos asesinos no salgan, porque van a seguir haciendo lo que les da la gana".

Por similitudes con un suceso parecido en el que otro agente fue atropellado por otra embarcación en circunstancias similares, los acusados podrían afrontar una pena de 37 años de prisión.