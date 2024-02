Las víctimas de los narcotraficantes en Cádiz: un niño de seis años murió en 2018 atropellado por una narcolancha

La muerte de dos guardias civiles este viernes en Barbarte, Cádiz, tras ser arrollados por una narcolancha no es la primera muerte que ocasionan estos delincuentes.

En 2018, un niño de 6 años murió arrollado por una narcolancha en una playa. Dos personas que iban a bordo de una lancha pasaron por encima de la embarcación de recreo en la que se encontraba el menor fallecido junto a su padre.

La Policía atribuyó el accidente a la "temeridad" del piloto de la lancha, que estaba haciendo maniobras peligrosas, y lo desvinculó del tráfico de drogas, si bien la embarcación ya había sido interceptada dos semanas antes por la Guardia Civil cargada de combustible, presumiblemente, para abastecer a narcolanchas.

Meses más tarde, el padre del menor fallecido apuñaló en las inmediaciones de la Sección de Algeciras (Cádiz) de la Audiencia Provincial al dueño de la narcolancha que arrolló y acabó con la vida de su hijo.

12 personas muertas desde 2016

Desde 2016, al menos 12 personas han muerto en uno en uno de estos episodios, la mayoría acaecidos en aguas del Estrecho durante una persecución.

El suceso con más víctimas mortales fue el que tuvo lugar el 3 de noviembre de 2016, cuando cuatro supuestos miembros de una red de narcotraficantes fallecieron al colisionar la planeadora en la que viajaban con una patrullera de la Agencia Tributaria que les perseguía a 11 millas al este de Punta Europa, Algeciras.

Mientras, el 24 de enero de 2021, un vecino de La Línea de La Concepción (Cádiz) que pilotaba una narcolancha, murió en aguas del Estrecho de Gibraltar después de que la embarcación en la que iba colisionara con un patrullero de Vigilancia Aduanera que le perseguía.

Pocos meses después, el 10 de mayo de 2021, otros dos vecinos de la misma localidad perdieron la vida cuando su embarcación naufragó mientras navegaban por el estrecho de Gibraltar, supuestamente después de llevar combustible a alguna narcolancha. No fueron los únicos accidentes mortales de ese año: el 11 de julio, durante una persecución a una narcolancha en aguas del Estrecho, un funcionario de aduanas falleció tras caer al mar el helicóptero del Servicio de Vigilancia Aduanera.

Faltan medios para luchar contra el narcotráfico

La lucha contra el narcotráfico en Cádiz requiere de multitud de medios humanos y materiales para hacer frente a la situación. La Guardia Civil denuncia la "precaria" situación que existe en Barbate para luchar contra el narcotráfico. También lo subrayan la Fiscalía antidroga, el Ayuntamiento y las asociaciones.

Los agentes de la benemérita, la fiscalía y el Ayuntamiento de Cádiz denuncian que esta tragedia, que se saldó con la muerte de dos guardias civiles, se veía venir. "Esto se está desbordando, está la provincia llena de narcolanchas", aseguraba Ana Villagómez, la fiscal antidroga de Cádiz, a la 'Cadena Ser'.

"Las seis patrulleras del Servicio Marítimo que están destacadas en Cádiz llevan tiempo averiadas...", denuncia , Agustín Leal, desde JUCIL, asociación profesional que se personará como acusación popular en el juicio. "La Guardia Civil no está, no tiene recursos suficientes, no tiene medios", asegura el alcalde de Barbate, Miguel Molina.

