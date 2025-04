Sindicatos y empresarios: posturas antagónicas sobre la reducción de la jornada laboral

El Gobierno ha retrasado al Consejo de Ministros de la semana que viene la aprobación de la ley que reduciría la jornada laboral en España hasta las 37,5 horas semanales. La necesidad de centrarse en las consecuencias del apagón general del pasado lunes ha hecho que la medida, que iba a aprobarse en el Consejo del martes 29 de abril, se debata en la reunión de la próxima semana. En Espejo Público, dirigentes de la CEOE, UGT y CCOO, han discrepado sobre esta medida. "Esas decisiones de carácter unilateral por parte del Gobierno no son buenas para la economía", ha señalado Íñigo Fernández de Mesa, uno de los vicepresidentes de los empresarios.

Desde los sindicatos aseguran que la CEOE no ha querido hablar de este tema. "En el último acuerdo de negociación colectiva que se hace para todo el país, la CEOE no quiso ni siquiera entrar a hablar de la reducción del tiempo de trabajo; yo les animo a que es las mesas de los convenios colectivos y en el acuerdo que se va a abrir para el próximo año podamos tratar esta cuestión", responde Pepe Álvarez, secretario general de UGT. "Llevamos un año de negociación con el Gobierno y con la patronal y no hemos podido llegar a un acuerdo", añade Unai Sordo, secretario general de CCOO.

"Tampoco es tan inmensa la diferencia"

"Apostamos por el diálogo social y por la negociación de los convenios colectivos, lo que es importante es que haya un diálogo entre los sindicatos y nosotros y que esas medidas se acuerden en el marco del diálogo social donde se discuten los dos temas fundamentales: los horarios y los salarios", añade el vicepresidente de la CEOE antes de dejar la puerta abierta al acuerdo. "Estoy seguro de que si hubiera esta negociación entre nosotros y los sindicatos seríamos capaces de llegar a un acuerdo", asegura Fernández de Mesa tras recordar que, según datos de la Encuesta de Población Activa, la jornada laboral efectiva en 2024 se situó en 36 horas semanales, similar a la media de la Unión Europea.

"Es verdad que en los últimos años, a través de los convenios colectivos, ya se ha reducido la jornada laboral de buena parte de los trabajadores, pero yo creo que no sería razonable que, 42 años después de que se instaurase la jornada laboral actual, no podamos reducir por ley hasta los 37,5 horas semanales-, responde Unai Sordo en el debate de Espejo Público-. Creo que es una reducción perfectamente asumible, la mayoría de los convenios ya la tiene en 38,2 horas, tampoco es tan inmensa la diferencia".

"No tengo seguridad de qué pasará en el Congreso"

"Hemos tenido tiempo más que suficiente negociando, por un lado sólo con la CEOE, y por otra parte entre nosotros, la CEOE y el Gobierno", precisa Pepe Álvarez. En opinión de Unai Sordo, una jornada laboral más baja "permite generar más empleo, reducir las diferencias laborales, mejorar la productividad a largo plazo de las empresas y también permite a la gente vivir un poco mejor".

La aprobación de por parte del Gobierno de esa reducción de la jornada laboral es sólo un primer paso, porque después el proyecto debe ir al Congreso de los Diputados para tramitarse y aprobarse allí. Y ahí es donde el Gobierno no tiene, ahora mismo, los votos necesarios. Junts ya ha dicho que no cuenten con ellos para esa aprobación. Pepe Álvarez evita responder sobre su viaje a Waterloo (Bélgica) para pedir a Carles Puigdemont el apoyo parlamentario a este medida. "Yo ahora no tengo ninguna seguridad de qué va a ocurrir en el Congreso de los Diputado -, señala en respuesta a Susanna Griso-. Lo que sí tengo la seguridad es que los grupos políticos tendrán que mirar muy bien si no están dispuestos ni siquiera a debatir en el Congreso una cuestión que el 70 por ciento de los ciudadanos creen que se debe hacer". "En España la jornada laboral se tiene que reducir por ley", concluye el líder de UGT.

