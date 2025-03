La parte socialista del Gobierno advierte a Sumar de que llegará hasta el final en su propósito de que el salario mínimo tribute

El pasado 11 de febrero la parte socialista y la de Sumar dentro del Gobierno escenificaron su choque por la tributación del salario mínimo interprofesional en la propia rueda de prensa posterior al Consejo de ministros. Ese día se aprobaba la subida del SMI a 16.576 euros brutos anuales, pero la noticia quedó empañada por la bronca entre Pilar Alegría y Yolanda Díaz. Para el PSOE esta subida salarial implica que necesariamente los beneficiados tengan que empezar a tributar pero Sumar se niega, cree que los que más tienen son los que más tienen también que aportar.

Casi un mes y medio después las posiciones no han cambiado, desde el PSOE hoy Pilar Alegría lo ha reiterado. Ellos dicen están dispuestos a llegar hasta el final, no quieren dar su brazo a torcer y por eso se centran en los próximos pasos. El siguiente movimiento tiene que salir de su parte, porque este viernes se termina el plazo para vetar las iniciativas de PP, Sumar y Podemos que presentaron en la cámara baja para impedir esa tributación del SMI.

Desde Hacienda ya confirmaron que estas iniciativas se vetarían pero la duda es cuando. El Gobierno tiene capacidad de realizar este movimiento ya que estas propuestas afectarían a las cuentas públicas pero también la Mesa del Congreso tiene capacidad de levantar ese veto. Y aquí está el siguiente movimiento. Cuando Hacienda ejecute ese veto Sumar y PP plantean aliarse para levantarlo y que la propuesta de Sumar pueda seguir adelante.

Sumar amenaza con actuar por su cuenta

Los de Yolanda Díaz llevan semanas amenazando con actuar por su cuenta. Y siguen pidiendo al PSOE que recapacite. De hecho ayer Lara Hernández, secretaria de Organización de Sumar señaló que su formación hará "todo lo que sea necesario" para una política fiscal "justa". Añadió que "los que más ganan son aquellos que deben aportar más a la caja común y no al revés".

Pero la historia podría no terminar aquí porque de cumplirse todos estos supuestos el Gobierno tendría otra opción para no tenerlo todo perdido. Podrían recurrir a la vía judicial, elevar esta cuestión al Tribunal Constitucional y aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros de hoy la portavoz del Gobierno no ha querido confirmarlo, tampoco lo ha descartado. Y fuentes de Moncloa indican que se usarán todas las herramientas que tengan a su alcance para que prevalezca la posición de la parte socialista del ejecutivo.

