El alegato de un hostelero ante la reducción de la jornada laboral: "A mí no me da, la misma cuota de autónomo que pago yo la paga Amancio Ortega"

¿Un bar pequeño cómo se las apañaría con la reducción de la jornada laboral? Jesús Soriano explica que no cree que se note mucho la diferencia: "Se las puede apañar como hasta ahora, no creo que sea tan exagerado la reducción de la jornada laboral. Igual que se las están apañando hasta ahora para deber muchas horas extra en este país, no creo que tuviera que repercutir mucho el hacer 2 horas y medio menos a la semana. Creo que es una exageración "

La polémica de la reducción de la jornada laboral: "Creo que es una exageración"

Por el contrario, Chema Soto, hostelero que se las ha visto negras para contratar persona para su restaurante en Arcade, Pontevedra. ¿Cómo va a organizar Chema los turnos en el restaurante, cuánto personal más deberías de contratar? "Son 2 horas y media por persona sólo, pero tendrías que contratar a otra persona para cubrir las horas en el servicio de comida y de cena, ese incremento de coste a la empresa ¿Dónde lo tengo que hacer? ¿tengo que subir los precios? pero al empleado le están mejorando las condiciones porque tiene más tiempo libre, tiene más tiempo libre pero también tienen que subirle el sueldo".

Chema asegura que está de acuerdo con la mejora de condiciones: "Soy partidario de la mejora de condiciones pero no es equitativo porque el empleado tiene el mismo poder adquisitivo pero tiene más tiempo libre" por lo que garantiza que "todo va a subir. Los restaurantes, las panaderías, todo va a incrementar. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. Por lo que creo que no es viable".

Soto confirma que con la reducción de la jornada laboral va a tener que contratar a un empleado más.

Por el contrario Jesús dice que "es un coste pero que en la mayoría de sitios, pero al final es repartir en dos trabajadores lo mismo, se que n se llevaran o mismo porque esas horas no se pagan de más pero es lo que toca. Los camareros muchos de ellos están contratados a menos horas de las que toca y cobrando mucho menos de lo que toca ,sin contar la nocturnidad, los turnos de cierre. Esa órbitas de más que se quedan colgadas siempre, pues que cojan de ahí esas dos horitas y media de reducción".

¿Otras opción es cerrar más días?

El dueño de Arcade lo confirma: "Yo ya he tenido que cerrar dos días seguidos a la semana para que el personal tenga sus días, pero si tengo que darle mas tiempo libre o tengo que reducir jornada del servicio. Las sobremesas de Yolanda Díaz donde las va a realizar si no tiene mesas para comer.

Chema está indignado porque todo son trabas para poder arrancar su negocio:" Llevo 20 días abierto, me costó abrir porque no tenía personal y ahora que abro me dicen que tengo que reducir la jornada y contratar a otra persona más, a mi no me da, la misma cuota de autónomo que pago yo la paga Amancio Ortega, algo aquí no funciona".

Jesús le responde que "si este cambio de reducción de jornada afecta tanto a una empresa igual es que la empresa no es viable, hay que darle una vuelta. Como en la mayoría de casos hay hoteleros que hacen las cosas bien y otros que hacen mas horas que les corresponde" . A lo que Chema le insiste que "hay hosteleros y hosteleros que o se puede generalizar. Llevamos 22 años en hostelería queremos hacer cosas legalmente, pagar todo lo que le corresponde a cada empleado y me resulta muy complicado".

