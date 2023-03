Sánchez Dragó cuenta cómo fue la comida con Abascal en la que propuso a Ramón Tamames para la moción de censura

Fernando Sánchez Dragó, escritor y amigo de Ramón Tamames, cuenta que el día 11 de enero almorzó con Santiago Abascal, líder de Vox, y Kiko Méndez Monasterio en lo que era una comida de amigos ya que asegura que solo se representa a sí mismo y no forma parte de ningún partido político.

En esa conversación flotaba en el ambiente la necesidad de plantear una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Se planteó la posibilidad de acompañarla de un candidato que aspiraba a la investidura de un nuevo Gobierno. Salieron a relucir 7 u 8 nombres que comentaron juntos. "Al final a mí se me ocurrió el nombre de mi viejo amigo de 70 años de amistad forjada en la cárcel de Carabanchel Ramón Tamames", señala.

"Mi papel aquí ha sido anecdótico y me he visto como el ideólogo de la moción de censura"

A sus interlocutores les pareció bien y le preguntaron si creía que Tamames aceptaría la proposición. Así se fueron poniendo de acuerdo sobre el contenido del discurso que Tamames llevaría a cabo en el Congreso de los diputados. "Mi papel ha sido anecdótico y me he visto como el ideólogo de la moción de censura", señala.

No ha querido revelar los nombres que se manejaron en esa comida. Señala que hubiera sido toda una gesta conseguir que alguien procedente de la vieja guardia del PSOE, "de la cual nos consta del disgusto de la actual gestión de Sánchez", hubiera liderado la moción. "Si se hubiera propuesto a un Felipe González o un Alfonso Guerra eso hubiera tenido una repercusión formidable. Se hubiera cargado el Gobierno pero era pura distopía que sucediera", lamenta.

Nota una enorme diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada sobre la moción de Tamames. Cuenta que las personas con als que ha habladoo sobre la moción coinciden "en que el discurso de Sánchez había sido infumable, parecía Fidel Castro con discursos larguísimos y soporíferos".

"No había posibilidad de que Tamames llegara a ser jefe de Gobierno"

Reconoce que hacer una propuesta de Gobierno era inútil, ya que "no había posibilidad de que Tamames llegara a ser jefe de Gobierno". Afirma además que una moción de censura es simplemente censurar y criticar y airear las deficiencias de un determinado Gobierno, no tiene que ir acompañada de una candidatura a presidente. "Me interesaba la parte destructiva, no la constructiva de la moción".